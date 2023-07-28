الكاف :”رياض محرز.. ساحر أهلا للمتعة أينما حل وارتحل”

تغنّى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالدولي الجزائري رياض محرز الذي أصبح ملاذا للإعلام العالمي والعربي والإفريقي.

وقالت الكاف، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية لها على تويتر “رياض محرز ساحر أهلا للمتعة أينما حل وارتحل”.

كما نشرت الهيئة الكروية الإفريقية، فيديو لقائد الخضر لما كان يصول و يجول في الميادين الإفريقية خاصة في كان 2019.

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