الكاف.. سعيود الأفضل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات

أُختير النجم الجزائري “أمير سعيود” أفضل لاعب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا.

الحساب الرسمي للكاف كشف أن لاعب فريق شباب بلوزداد هو الأفضل كما تم اختياره في التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة.

سعيود تواجد للمرة الثانية على التوالي في هاته القائمة عقب تألقه ضد صان داونز الجنوب إفريقي في لقاء الجمعة الماضي.

“الأمير” تفوق على ثنائي الزمالك المصري “الونش” وكذا “مروان حمدي” اضافة الى فيستون لاعب فيتا كلوب الكونغولي.