الكاف: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز”

أشاد الحساب الرسمي للكاف عبر التويتر بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي صال وجال في مباراة الخضر أمام “بوتسوانا”.
ونشر الحساب الرسمي للكاف تغريدة جاء فيها: “الدقيقة 58 تمريرة حاسمة من محرز ، الدقيقة 64 هدف لرياض”.
وجاء أيضا: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز“.
يذكر أن المنتخب الوطني تمكن من تحقيق فوز كبير أمام “بوتسوانا” في آخر مباراة تصفيات الكان.
👟 58' Riyad assists.
⚽ 64' Mahrez scores.
Everything is so simple for @Mahrez22 🇩🇿#TotalAFCONQ2021 | @LesVerts pic.twitter.com/eDv0GzGTXt
— CAF (@CAF_Online) March 29, 2021
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