الكاف: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز”

أشاد الحساب الرسمي للكاف عبر التويتر بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي صال وجال في مباراة الخضر أمام “بوتسوانا”.

ونشر الحساب الرسمي للكاف تغريدة جاء فيها: “الدقيقة 58 تمريرة حاسمة من محرز ، الدقيقة 64 هدف لرياض”.

وجاء أيضا: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز“.

يذكر أن المنتخب الوطني تمكن من تحقيق فوز كبير أمام “بوتسوانا” في آخر مباراة تصفيات الكان.