الكاف: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز”

الرياضة
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الكاف: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز”
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي للكاف عبر التويتر بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي صال وجال في مباراة الخضر أمام “بوتسوانا”.

ونشر الحساب الرسمي للكاف تغريدة جاء فيها: “الدقيقة 58 تمريرة حاسمة من محرز ، الدقيقة 64 هدف لرياض”.

وجاء أيضا: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز“.

يذكر أن المنتخب الوطني تمكن من تحقيق فوز كبير أمام “بوتسوانا” في آخر مباراة تصفيات الكان.


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