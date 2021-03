الكاف: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز”

ونشر الحساب الرسمي للكاف تغريدة جاء فيها: “الدقيقة 58 تمريرة حاسمة من محرز ، الدقيقة 64 هدف لرياض”.

وجاء أيضا: “كل شيء سهل بالنسبة لرياض محرز“.

يذكر أن المنتخب الوطني تمكن من تحقيق فوز كبير أمام “بوتسوانا” في آخر مباراة تصفيات الكان.

👟 58' Riyad assists.

⚽ 64' Mahrez scores.

Everything is so simple for @Mahrez22 🇩🇿#TotalAFCONQ2021

— CAF (@CAF_Online) March 29, 2021