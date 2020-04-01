الكاف: “لا ننوي إلغاء أي من مسابقاتنا بسبب كورونا”

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على لسان السكريتير العام، المغربي عبد المنعم باه، عدم وجود نية داخل “الكاف”، لإلغاء أي من مسابقاته، بسبب كورونا.

وصرح عبد المنعم باه، لإذاعة “بي بي سي”: “ليست لدينا نية في إلغاء أي بطولة تابعة للكاف، ولا توجد أي خطة لهذا الأمر، نحن ننتظر هدوء الأمور”.

وأضاف السكريتير العام للكاف: “نأمل أن تنتهي هذه الأزمة شهر أوت المقبل، ونحن نعمل الآن على خيارات مختلفة لإعادة جدولة المسابقات المتأثرة”.

وتابع عبد المنعم باه: “مازلنا نفكر في خيارات مختلفة للنسخة الحالية من المسابقات بين الأندية، سنرى تطور الوضع في الأسابيع المقبلة، وكيفية إعادة الجدولة، إذا لزم الأمر”.