“الكاف”: “محرز مصدر إلهام لشعبه”

ونشر الحساب الرسمي لـ “الكاف” في “التويتر” صورة تم تدوالها في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

أين قلّد بعض الأطفال الجزائريين طريقة تنفيذ “محرز” للركلة الحرة التي منحت الخضر تأشيرة التأهل للنهائي.

وعلقت “الكاف” عليها: “محرز.. دائما مصدر إلهام لشعبه”.

Always an inspiration to his people…@Mahrez22 🤩

TW: @Tariqmoon94 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/fqhVmsO2a3

— CAF (@CAF_Online) July 16, 2019