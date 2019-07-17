“الكاف”: “محرز مصدر إلهام لشعبه”

الرياضة
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“الكاف”: “محرز مصدر إلهام لشعبه”
بقلم أمير بهلول

أشاد موقع “الكاف” بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد أن قاد هذا الأخير المنتخب الجزائري لنهائي كأس أمم إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الكاف” في “التويتر” صورة تم تدوالها في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

أين قلّد بعض الأطفال الجزائريين طريقة تنفيذ “محرز” للركلة الحرة التي منحت الخضر تأشيرة التأهل للنهائي.

وعلقت “الكاف” عليها: “محرز.. دائما مصدر إلهام لشعبه”.


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