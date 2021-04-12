الكاف.. مُخالفة محرز التاريخية لتهنئة المسلمين بحلول رمضان

هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” سهرة اليوم الإثنين الأمة الإسلامية بمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.

الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر فيديو جمع فيه أبرز لقطات اللاعبين المُسلمين في القارة السمراء.

الفيديو حمل مُخالفة رياض محرز التاريخية ضد نيجيريا وكذا سجدة فيغولي ضد كوت ديفوار ولقطة بلماضي عند عزف النشيد الوطني.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”لكل من يحتفل.. رمضان مُبارك”.