“الكاف” يؤجل كان كوت ديفوار 2023 إلى جانفي 2024

كشفت تقارير صادرة في كوت ديفوار اليوم الأحد عن تأجيل منافسة كأس أمم افريقيا جوان 2023 بكوت ديفوار. إلى شهر جانفي 2024 من قبل الكاف.

وقالت ان الرئيس ماوتسيبي كشف عن الأمر بعد إجتماع اليوم مع أعضاء الكاف.

كما نقل موقع “كونيسكيون كوت ديفوار” الخبر ووصف ذلك بالمفاجأة إلى جانب موقع “أفريكا سوبر” الذي اكّد الخبر كذلك.

وكانت تقارير سابقة قد اكّدت أن تنظيم الكان في وقته المحدّد سابقا يعتبر مستحيلا. بحكم أن التوقيت يتزامن مع فترة أمطار و فياضانات.

كما لمّحت إلى أن عدد من المنشأت غير جاهزة.

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