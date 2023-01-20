الكاف يبحث عن هذه الطفلة الجزائرية ويحضر لها مفاجأة

أطلق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، نداءً للعثور على الطفلة التي صنعت الحدث مؤخراً بملعب ميلود هدفي بوهران على هامش مباراة الكامرون والكونغو.

وغرد الحساب الرسمي للكاف، اليوم الجمعة، عبر تويتر:” ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجآة لها”.

للإشارة، ظهرت الفتاة الجزائرية مؤخراً في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، صنعت به الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.