الكاف يبحث عن هذه الطفلة الجزائرية ويحضر لها مفاجأة
بقلم فيصل زيان بوزيان
أطلق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، نداءً للعثور على الطفلة التي صنعت الحدث مؤخراً بملعب ميلود هدفي بوهران على هامش مباراة الكامرون والكونغو.
وغرد الحساب الرسمي للكاف، اليوم الجمعة، عبر تويتر:” ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجآة لها”.
للإشارة، ظهرت الفتاة الجزائرية مؤخراً في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، صنعت به الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
That girl got skills 😂💃#TotalEnergiesCHAN2022 pic.twitter.com/uOPw8zDMF3
— MARHABA (@CAF_Online) January 18, 2023
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