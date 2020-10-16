الكاف يختار مصر لإحتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إختيار مصر لإستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إجراء القرعة صبيحة اليوم الجمعة بالمغرب.

ويحتضن ملعب الدار البيضاء يوم غد السبت مباراة الدور نصف النهائي بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري.

فيما يحتضن نفس الملعب نصف النهائي الثاني بين الرجاء البيضاوي والزمالك المصري بعد غد الأحد.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل من مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد التعديلات التي أجراها الكاف على نظام دوري الأبطال مؤخرًا.

وفى حالة تأهل فريقين من بلد واحد يقام النهائي في هذا البلد، أما في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب فستقام المباراة النهائية في مصر.