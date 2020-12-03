الكاف يخفض عقوبة بن غيث مع الترجي

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تخفيض عقوبة الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب الترجي التونسي، من طرف لجنة الاستئناف.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي، أن عبد الرؤوف بن غيث، استفاد من تخفيض العقوبة الصادرة في حقه بالايقاف لأربع مباريات.

وبعد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، تقرر تخفيض عقوبة بن غيث، وزميله خليل الشمام، إلى مبارتين.

ويأتي هذا على خلفية الاحتجاجات القوية، لبن غيث، ورفقائه، ضد حكم مباراة الذهاب من ربع النهائي رابطة أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، أمام الزمالك المصري بالقاهرة.