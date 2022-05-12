“الكاف” يرد على احتجاج الأهلي بخصوص نهائي دوري الأبطال

رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الخميس على احتجاج الأهلي المصري بخصوص احتضان ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

حيث نشرت الكاف بيانا رسميا جاء فيه:”يلتزم الكاف بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء”.

كما أضاف البيان:”المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان، اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعدما طلب الكاف من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري الأبطال.. ولم تقدم مصر عرضًا”.

قبل أن يختم:”قدمت مصر عرضًا لاستضافة نهائي كأس الكاف، ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب، بعد أن سحبت السنغال عرضها”.