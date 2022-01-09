الكاف يرد على منتخب بوركينافاسو بعد تهديده بالإنسحاب

ردّ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على تهديدات منتخب بوركينافاسو بطريقته الخاصة قبل ساعات فقط من إنطلاق العرس الكروي.

وأّكد “الكاف” صحة نتائج المسحة الطبية التي أجراها المسؤولون عن الهيئة التنظيمية لبعثة منتخب بوركينافاسو.

كما جاء ردّ الكاف بأن المسحة معترف بها دوليا وبالتالي فإن النتائج تعتبر صحيحة.

وكان المسؤولون عن منتخب “الخيول” قد هدّدوا بعدم خوض لقاء الكاميرون بسبب إحتجاجهم على المسحة الطبية للاعبين.

يذكر. أن المدرب المساعد لبوركينافاسو فيرمان مانو شكّك في مسحة PCR للجنة التنظيم وأكّد أن المسحة عبارة عن تحاليل أجسام مضادة فقط.

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تلقى الإتحاد البوركينابي لكرة القدم خبر صادم بخصوص إصابات لاعبي المنتخب بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون بـ 24 ساعة.

وكشف موقع “بيان سبورتس”، عن إصابة 4 لاعبين في بيت المنتخب، وهو الأمر الذي سيخلق صعوبات كبيرة خلال مجريات اللقاء الافتتاحي أمام البلد المنظم.

كما أكّد فيرمان سانون مساعد كامو مالو مدرب بوركينا فاسو الخبر. رغم تفاديه الكشف عن هوية اللاعبين. للحفاظ على استقرار المنتخب.

و اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.

وأوضحت الكاف، بأنه التغييرات الخمسة، يجب أن تتم في ثلاث مرات كحد أقصى، كما يمكن إجراؤها بين شوطي اللقاء.

كما سيتم السماح بتبديل إضافي واحد لكل منتخب، في حال اللجوء للوقت الإضافي، في احدى مباريات هذه الدورة

و بخصوص عدوى كورونا، أكدت الكاف، منع أي لاعب مصاب بالعدوى، من المشاركة أو التواجد في الملعب.