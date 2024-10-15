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الرياضة

“الكاف” يشيد بتوهّج الخضر في تصفيات الـ”كان”

بقلم محمد لمين صحراوي
“الكاف” يشيد بتوهّج الخضر في تصفيات الـ”كان”
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أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتألق المنتخب الوطني الجزائري، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان رفقاء القائد رياض محرز، قد ضمنوا أمس الاثنين، رسميا تأهلهم إلى “كان” 2025. قبل جولتين عن اختتام التصفيات، اثر الإطاحة بالمضيف منتخب الطوغو، وتصدر المجموعة الخامسة بـ 12 نقطة.

ونشر حساب “الكاف” على منصة “إكس” صورة لتشكيلة “الخضر” من لقاء أمس، المندرج ضمن الجولة الـ 4 من التصفيات، وأرفقتها بعبارة: “قطار الجزائر يصل للنقطة 12 والعلامة الكاملة!”.

وأضاف حساب الاتحاد الإفريقي في نسخته العربية: “توهج كامل للخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025!”.

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