الكاف يعاقب سيمبا باللعب دون جمهور أمام “السياسي”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) فرض عقوبة اللعب بدون جمهور على نادي سيمبا التنزاني. وذلك خلال مباراته القادمة أمام شباب قسنطينة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء القرار بعد أحداث شغب شهدتها مباراة سيمبا أمام النادي الصفاقسي التونسي ضمن الجولة الرابعة. حيث اعتبر الكاف أن سلوك جماهير ومسؤولي الفريق التنزاني يتعارض مع لوائح الانضباط. ما دفعه إلى معاقبة النادي بخوض مباراتين دون حضور الجماهير منها مباراته القادمة أمام أبناء الجسور المعلقة شباب قسنطينة، الذي ضمن تأهله إلى ربع النهائي في الجولة الماضية، حيث سيتوجه إلى تنزانيا وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في صدارة المجموعة، مستفيدًا من غياب دعم جماهير سيمبا على أرضه.