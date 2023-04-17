الكاف يعتمد تقنية خاصة لتحديد أعمار اللاعبين قبل “كان” أقل من 17 عاما بالجزائر

وافقت “الكاف”، على اجراء تعديلات على المادة 27 من لوائحها. انطلاقا من الطبعة المقبلة لكأس أمم إفريفيا لأقل من 17 عاما، المقررة بالجزائر.

وحسب الموقع الرسمي للكاف، ستكون أبرز تعديلات هذه المادة، اجراء أشعة تحليل مغناطيسي على لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، لتحديد أعمارهم.

كما يأتي هذا الاجراء منعا لأي تلاعب من المنتخبات، وفي حال اكتشاف أكثر من أربعة لاعبين فوق السن القانوني، يتم استبعاد المنتخب الذي ينتمون له.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم نص تعديل المادة 27 والتي جاءت على النحو التالي:

27-1 – بالنسبة للمرحلة التأهيلية، سيكون اختبار الأهلية إلزاميا لجميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المباريات.

27 .2 سيتم إجراء اختبار الأهلية وفقا لبروتوكول الكاف، في مرفق صحي مجهز بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

27 .3 بالنسبة للبطولة النهائية، تحتفظ الكاف، بحقها في إجراء اختبار أهلية آخر (التصوير بالرنين المغناطيسي) للاعبي 12 منتخبا، وتتكفل “الكاف” بمصاريف اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي.

27. 4 بعد الانتهاء من اختبار الأهلية، إذا تم العثور على أربعة لاعبين لمنتخب مشارك، أو أكثر غير مؤهلين، يتم استبعاد المنتخب المشارك بأكمله.

27. 5 بعد الانتهاء من اختبار الأهلية، إذا تبين، لمنتخب مشارك، ثلاثة لاعبين أول أقل غير مؤهلين، لن يُسمح لهم بالمشاركة في المنافسة، ولن يسمح للمنتخب باستبدالهم.

27. 6 الإجراءات التالية يجب أن تُتبع:

(1) يجب أن تصل جميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المنافسة بخمسة أيام، واتحادية البلد المضيف مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بذلك.

(2) المنتخبات المشاركة يمكن تقديمها اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي، التي يجب إجراؤها قبل خمسة أيام على الأقل من بدأ المنافسة، وتحتفظ “الكاف” بحقها في إجراء الاختبار في أي وقت، قبل أو أثناء المنافسة.

(3) يجب إرسال أي طلب قراءة ثانية للاعب يعتبر غير مؤهل، لـ”الكاف” عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 3 ساعة بعد إشعاره بنتيجة القراءة الأولى.

يعتبر هذا التعديل ساري المفعول بدءا من تاريخ الإشعار بهذا القرار، وسيتم تطبيقه في البطولة النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، الجزائر 2023