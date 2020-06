الكاف يعقد اجتماعا للفصل في مصير تصفيات “الكان” والمنافسات الإفريقية

ومن أبرز النقاط التي سيتم التطرق لها خلال إجتماع المكتب التنفيذي للكاف، المقرر يوم الثلاثاء المقبل، عبر تقينة “الفيديو كونفيرونس”.

– استكمال تصفيات كأس أمم إفريقا 2021 بالكاميرون.

– كأس أمم إفريقيا للمحلين 2020 بالكاميرون.

– استئناف بطولتي الموسم الجاري من رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية.

– كأس أمم إفريقيا للسيدات 2020، وإنشاء بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

– تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2020 تحت 17 عاما بالمغرب، وتحت 20 عاما بموريتانيا 2021.

– بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2020، وممثلي إفريقيا في كأس العالم.

– تفاصيل حفل جوائز الكاف 2020.

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن رئيس “الكاف” أحمد أحمد، سيعقد مؤتمر صحفي، عقب هذا الإجتماع، عبر تقنية الفيديو.

Post-CAF Executive Committee Press Conference to be held on Tuesday, 30 June 2020.

More 👇

— CAF (@CAF_Online) June 25, 2020