الكاف يعقد اجتماعا للفصل في مصير تصفيات “الكان” والمنافسات الإفريقية

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن عقده اجتماع مكتبه التنفيذي، هذا الثلاثاء، للاتخاذ قرارات مهمة بخصوص مختلف المنافسات الإفريقية.

ومن أبرز النقاط التي سيتم التطرق لها خلال إجتماع المكتب التنفيذي للكاف، المقرر يوم الثلاثاء المقبل، عبر تقينة “الفيديو كونفيرونس”.

– استكمال تصفيات كأس أمم إفريقا 2021 بالكاميرون.

– كأس أمم إفريقيا للمحلين 2020 بالكاميرون.

– استئناف بطولتي الموسم الجاري من رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية.

– كأس أمم إفريقيا للسيدات 2020، وإنشاء بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

– تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2020 تحت 17 عاما بالمغرب، وتحت 20 عاما بموريتانيا 2021.

– بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2020، وممثلي إفريقيا في كأس العالم.

– تفاصيل حفل جوائز الكاف 2020.

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن رئيس “الكاف” أحمد أحمد، سيعقد مؤتمر صحفي، عقب هذا الإجتماع، عبر تقنية الفيديو.