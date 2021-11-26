الكاف يعلن عن أولى قراراته.. تشكيل لجنة حكام جديدة وإنهاء مهام إيدي مايي

كشفت مصادر من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن أولى قرارات الاجتماع المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مصادر، إنّ أولى القرارات هي اعتماد هيكل جديد للجنة الحكام في الكاف، وسيعتمد الاتحاد الإفريقي على أسماء حكام جدد. كما سيضيفون أسماء جديدة وسيستغنون عن بعض الأسماء التحيكيمة.

وكان البعض من الحكام قد ارتكبوا أخطاء تحكيمية كارثية خاصة في منافسة تصفيات المونديال الذي سيجري بقطر.

وتجري في هذه الأثناء أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لـ “الكاف” بالقاهرة.

كما اعتمد المكتب التنفيذي هيكلا جديدا لمجلس خبراء التحكيم واستبعد الحكم الدولي السابق و مدير لجنة التحكيم “إيدي مايي”.

و سيبقى الحكم السابق عصام عبد الفتاح مسؤولا عن منطقة شمال إفريقيا، وإضافة بعض المسؤولين من السودان والكاميرون والصومال.