“الكاف” يعلن قراره بشأن مواجهة ليبيا ونيجيريا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء، رسميا عن عدم لعب مباراة ليبيا والضيف نيجيريا، برسم الجولة الـ 4 من المجموعة الـ 4 لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف “الكاف” بأن اللقاء الذي كان مقررا مساء اليوم الثلاثاء. بملعب الشهداء بنينا، لن يلعب رسميا، مع إحالة ملف المواجهة إلى الأجهزة المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية في اليومي الماضيين صورا للاعبي منتخب نيجيريا. يزعمون من خلالها أنهم محتجزون في مطار ليبي مهجور.

وجاء ذلك، في أعقاب تحويل مسار هبوط الطائرة الخاصة بالمنتخب النيجيري. ومنع الفريق من مغادرة المطار، الأمر الذي جعل منتخب “النسور الخضراء” يحتج على المعاملة السيئة واحتجازه لـ 12 ساعة كاملة.

في حين ردت الصحافة الليبية، على مزاعم النيجيريين، وأكد بأن الوفد النيجيري تم التعامل له بالمثل، عقب الاستقبال السيء الذي حظي به المنتخب الليبي. لدى وصوله إلى نيجيريا الأسبوع الفارط، بمناسبة لقاء الجولة الـ 3.

CAF Media Statement on TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025 Fixture: Libya vs Nigeria

