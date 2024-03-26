“الكاف” يفاجئ إتحاد العاصمة بهذا القرار

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إجراء تعديل بسيط، بخصوص توقيت مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة ومضيفه ريفرز يونايتد النيجيري.

وكان مقررا أن تنطلق المباراة المبرمجة يوم الأحد المقبل 31 مارس الجاري. بداية من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، ما يعني بأن لاعبي الاتحاد كانوا سيلعبون شوطا واحدا وهم صائمون.

غير أن الفريق النيجيري كشف اليوم الثلاثاء. عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” عن تغيير توقيت المواجهة لتلعب بداية من الساعة 14:00.

ومن دون أدنى شك فإن هذا التغيير لن يكون في مصلحة بطل النسخة الأخيرة لكأس الكاف. والذي سيبحث عن العودة بنتيجة ايجابية، قبل حسم تأشيرة التأهل يوم 7 أفريل الداخل. في لقاء الإياب بملعب 5 جويلية 62.

للإشارة فإن “أبناء سوسطارة” وفي حال عبورهم إلى نصف النهائي على حساب ممثل نيجيريا، سيلاقون الفائز من مباراة نادي نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي.