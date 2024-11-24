“الكاف” يقسو على المولودية والإدارة تقرر الطعن

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عقوبات قاسية، في حق مولودية الجزائر، بخصوص أحداث لقاء الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وقررت اللجنة الانضباطية التابعة للهيئة الإفريقية. تسليط عقوبة اللعب من دون جمهور على “العميد” لـ 4 لقاءات. منها مواجهتين موقوفتا التنفيذ، على خلفية أحداث لقاء إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة دوري أبطال إفريقيا، أمام المنستيري التونسي.

وحسب بيان نشرته إدارة المولودية، فإنه سيتم تفعيل العقوبة من مباراتين إلى أربع مباريات في حال حدوث أي أمر خارج عن نطاق كرة القدم في الـ 12 شهرا التي تلي العقوبة.

كما تم إلى جانب عقوبة اللعب من دون جمهور تغريم النادي العاصمي، ماليا بقيمة 50 ألف دولار.

وفي المقابل، أكدت إدارة مولودية الجزائر، بأنها قد اتخذت كافة الإجراءات للطعن في العقوبة على مستوى “الكاف”.