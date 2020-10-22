الكاف يكشف الموعد الجديد لقمة الزمالك والرجاء

حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تاريخ 1 نوفمبر المقبل، كموعد جديد لإجراء مباراة نصف نهائي دوري الأبطال، بين الزمالك والرجاء.

وكشف “الكاف”، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، أن مباراة الزمالك والرجاء، التي كان مقررا إجراؤها السبت المقبل، تم تأجيلها لتاريخ 1 نوفمبر.

وجاء هذا القرار، بعد تعرض 14 لاعبا من فريق الرجاء للإصابة بفيروس كورونا، ورفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة

وأضاف ذات البيان، أن موعد المباراة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا، سيكون في الموعد المحدد سابقا، بتاريخ 6 نوفمبر.