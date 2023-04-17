الكاف يكشف حكام مباراة شباب بلوزداد وصان داونز

عينت لجنة التحكيم التابعة للكاف، ثلاثي تحكيم من كينيا، لإدارة مباراة ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، بين شباب بلوزداد، وصان داونز الجنوب افريقي.

وأختير الحكم الكيني، بيتر كماكو، لإدارة هذه المباراة، بمساعدة مواطنه جيلبرت شيرويوت، مساعد أول، وسورو فاستوني (ليزوتو) مساعد حكم ثاني.

كما ستجرى المواجهة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، يوم السبت 22 أفريل الجاري، انطلاقا من الثامنة ليلا.

وسيكون شباب بلوزداد أمام حتمية الفوز في هذه المباراة، قبل خوضهم لقاء العودة بجنوب افريقيا، لحسم تأهلهم للدور النصف نهائي.