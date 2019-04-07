الكاف يكشف عن تصنيف المنتخبات المشاركة في كان 2019

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في كان 2019، المقرر إجراؤها بمصر شهر جوان المقبل.

و حسب تصنيف “الكاف”، تواجد المنتخب الوطني الجزائري، في المستوى الثاني، رفقة المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالي، وغينيا.

وتواجدت باقي المنتخبات الإفريقية، التي ضمنت مشاركتها في كأس أمم إفريقيا 2019، ضمن المستويات التالية:

لمستوى الأول: مصر، غانا، تونس، كوت ديفوار، الكاميرون، السينغال

المستوى الثاني: المغرب، نيجيريا، الكونغو الديموقراطية، الجزائر، مالي، غينيا.

المستوى الثالث: أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، أنغولا، بوروندي

المستوى الرابع: موريتانيا، ناميبيا، بنين، كينيا، مدغشقر، تانزانيا