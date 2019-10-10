“الكاف” يكشف عن جدول مباريات “إتحاد العاصمة” و”شبيبة القبائل”

كشف الموقع الرسمي لـ “الكاف” عن جدول مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكل المجموعات.

حيث سيواجه “سوسطارة” نادي “الوداد البيضاوي” في أول جولة يوم 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

على أن يشد الرحال لأنغولا في الجولة الثانية حينما يحل ضيفا على نادي “بيترو أتليتكو” يوم 6 أو 7 ديسمبر.

في الجولة الثالثة سيستضيف أصحاب الزي الأحمر والأسود نادي “ماميلودي صان داونز” يوم 27 أو 28 ديسمبر.

بعدها سيكون إتحاد العاصمة على موعد مع خرجتين متتاليتين ضد كل من “صان داونز” و”الوداد البيضاوي” يومي 14 أو 15 فيفري و 21 أو 22 فيفري على التوالي.

وفي الجولة الأخيرة سيسضيف إتحاد العاصمة نادي “بيترو أتليتكو” يوم 6 أو 7 مارس.

وبالنسبة لشبيبة القبائل فإنه سيتضيف نادي “فيتا كلوب” في أول جولة قبل أن يشد الرحال إلى “تونس” لمواجهة “الترجي التونسي” في الجولة الثانية.

في الجولة الثالثة سيحل نادي شبيبة القبائل ضيفا على الرجاء البيضاوي قبل أن يستضيفه في الجولة الرابعة.

أما في الجولة الخامسة فسيكون الموعد في “الكونغو” لمواجهة نادي “فيتا كلوب”، قبل أن تكون الجولة الأخيرة في الجزائر عندما يستضيف شبيبة القبائل نادي “الترجي التونسي”.