الكاف يهنئ أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي

وجّه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأربعاء، رسالة تهنأة لأسطورة كرة القدم الجزائرية، رشيد مخلوفي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الحساب السمي للكاف، بهذه المناسبة، تغريدة على “تويتر”، هنأ من خلالها رشيد مخلوفي، بعيد ميلاده الـ84، الذي يتزامن مع تاريخ 12 أوت من كل سنة.

وكتبت “الكاف” في تغريدتها: “القائد والمعلم، عيد ميلاد سعيد لنجم كرة القدم الجزائرية الأسبق، رشيد مخلوفي، أحد مؤسسي المنتخب الوطني، والمدرب السابق”.

وأرفق “الكاف”، تغريدته هذه، بصورة للأسطورة، رشيد مخلوفي، بأحد الألقاب التي توج بها بألوان ناديه السابق سان تيتيان الفرنسي.