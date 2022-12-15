الكاف يهنئ الأسطورة رابح ماجر بهذه المناسبة

وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، رسالة تهنأة لأسطورة كرة القدم الجزائرية، والإفريقية، رابح ماجر.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، على “تويتر”، رسالة تهنئة لرابح ماجر، بمناسبة عيد ميلاده الـ64، والذي يتزامن وتاريخ 15 ديسمبر من كل سنة.

كما كتبت الكاف، في تغريدتها: “أحد أفضل الهدافين الأفارقة، عيد ميلاد سعيد للأسطورة الجزائرية رابح ماجر”.

وأرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بصورتين لصاحب الكعب الذهبي رابح ماجر، احداهما بقميص المنتخب الوطني.