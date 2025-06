“الكاف” يهنئ الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني

وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأربعاء، تهنئة خاصة للدولي الجزائري، والهداف التارخي للمنتخب الوطني اسلام سليماني.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، رسالة تهنئة لسليماني، بمناسبة احتفاله اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ37، الذي يتزامن وتاريخ 18 جوان من كل سنة.

وكتبت “الكاف” في راسلة التهنئة التي وجهتها لسليماني: “نتمنى عيد ميلاد سعيد للنجم الجزائري، والهداف التاريخي اسلام سليماني”.

Wishing a very happy birthday to Algeria’s superstar and all-time leading goalscorer, Islam Slimani! 🇩🇿🎂@LesVerts | @slimaniislam pic.twitter.com/Bf9j6U1Lnu

