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الكاف يهنئ بطل ملحمة أم درمان

الرياضة
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الكاف يهنئ بطل ملحمة أم درمان
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم السبت، اللاعب الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى، بمناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن مع تاريخ 21 مارس من كل سنة.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها، “عيد ميلاد سعيد للدولي الجزائري السابق، الظاهرة عنتر يحيى”.

وأرفق موقع “الكاف”، تغريدته هذه بصورة لعنتر يحيى، بقميص المنتخب الوطني، وعبارة “عيد ميلاد سعيد”.

يذكر أن القائد السابق للخضر، عنتر يحيى، يحتفل اليوم السبت 21 مارس، بعيد ميلاده الـ 38.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793264

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