الكاف يهنئ كريم زياني ويستذكر مشواره مع الخضر

هنأ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، الدولي الجزائري السابق كريم زياني، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على تويتر، تغريدة بهذه المناسبة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد للدولي الجزائري السابق كريم زياني”.
وذكّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمشوار زياني، مع الخضر، مضيفا: “لعب صانع الألعاب الشهير لمدة 8 سنوات رفقة محاربي الصحراء”.
يذكر أن النجم السابق للمنتخب الوطني، كريم زياني، احتفل اليوم الإثنين 17 أوت، بعيد ميلاده الـ38.
Joyeux anniversaire à l’ex-joueur Algérien, Karim Ziani 🎂
Le fameux playmaker a joué 8 ans aux côtés des Guerriers du Désert 🇩🇿 pic.twitter.com/xp2D2heF2d
— CAF – FR (@caf_online_FR) August 17, 2020
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