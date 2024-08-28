“الكاف” يوضح بخصوص مشاركة “السياربي” و”سوسطارة” في “السوبر ليغ”

خرج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ببيان رسمي ردّ من خلاله عن الأخبار التي تحدثت عن اختيار كل من شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، للمشاركة في “السوبر ليغ” الإفريقي.

وقالت الهيئة القارية: “لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). وجود وثيقة مزيفة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، تتعلق بالدوري الإفريقي لكرة القدم. ”

كما نفت الكاف، صحة هذه الوثيقة المزيفة، مشيرة إلى أنها ستقوم في الوقت المناسب. بالإعلان عن كل ما يخص الدوري الإفريقي لكرة القدم، عبر منصاتها الرسمية.