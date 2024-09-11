“الكاف” يُشيد بتألق الخضر في تصفيات “الكان”

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالبداية القوية التي حققها المنتخب الوطني الجزائري، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتغنّى حساب “الكاف” على “فايسبوك” بالنتائج القوية لرفقاء الحارس أنتوني ماندريا. الذين حققوا انتصارين بالنتيجة والأداء، في أول جولتين من تصفيات “كان” 2025.

وجاء في منشور الهيئة القارية: “انتصارين، 6 نقاط، شباك نظيفة في مناسبتين، وتصدّر المجموعة.. الجزائر لا تعبث في تصفيات الكان”.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني، تخطّى عقبة غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة، يوم الخميس الماضي، في افتتاح مشواره في التصفيات، قبل أن يُطيح بالمضيف ليبيريا، أمس الثلاثاء، بثلاثية نظيفة.