الكاف تصفع لقجع وترضخ لقرارات “التاس”

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بمنع ارتداء القمصان التي تحمل رسائل أو خرائط أو شعارات ذات طابع سياسي، في جميع مسابقاته.

وهذا، بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بخصوص محاولة نادي نهضة بركان المغربي اللعب بقميص يحمل خريطة مزعومة، أمام اتحاد العاصمة، ضمن نصف نهائي كأس الكونفيدرالية (كاف) الموسم الماضي، وذلك بإيعاز من الرئيس السابق للفريق، ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

وبعد إعلان المحكمة الرياضية الدولية فوز اتحاد العاصمة بالقضية. وهو ما يثبت صحة الموقف الجزائري القانوني. ويؤكد التزام الفريق الجزائري الراسخ بالدفاع عن حقوقه وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأصدرت “الكاف” بيانًا توضيحيًا بشأن العناصر الزخرفية على القمصان خلال المسابقات القارية، موضحة أن، أوضحت من خلاله أن محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، أعلى هيئة قضائية معترف بها من قبل لوائح الكاف والفيفا، قررت فيما يتعلق بالنزاع في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان، أن التمثيلات التي تتضمن صورة ذات طابع سياسي على القمصان تتعارض مع لوائح وأنظمة “الكاف”.

وأوضحت “الكاف” في بيانها، أن “التاس” أكدت بشكل واضح على مبدأ الحياد السياسي في المسابقات، وبالتالي فإن “الكاف” ملزمة بضمان تطبيقه الفعلي.

وبموجب المادة 48 الفقرة 6 من لوائح الكاف، فإن هذا القرار الصادر عن المحكمة له طابع ملزم وقابل للتنفيذ من قبل الكاف وجميع الاتحادات الأعضاء والأندية المنتسبة.

وبناءً على هذا، ولضمان التطبيق الفعلي لمبدأ الحياد السياسي الذي أكدت عليه “التاس”، فإن المعدات (القمصان) التي سيتم استخدامها في مسابقات الكاف بعد هذا الإشعار لن تكون مقبولة، إذا تضمنت رسالة أو شعارًا أو أي تمثيل ذي طابع سياسي.

كما وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعليمة لكل الدول الأعضاء، أن الاتحادات تتحمل مسؤولية التأكد من الالتزام بهذه القاعدة. كما أن الأمر متروك للإدارة المختصة في الكاف لاعتماد المعدات والتحقق من امتثالها لهذه المتطلبات.

وفي حالة عدم الامتثال لهذه الشروط، يحق للكاف منع استخدام القمصان المخالفة أو طلب تعديلها أثناء المسابقات.