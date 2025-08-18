“الكاف” تهنئ المنتخب الوطني المحلي بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة “الشان”

قدّمت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تهنئة خاصة للمنتخب الوطني الجزائري المحلي، وذلك عقب ضمانه التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

ونشرت “الكاف”، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تهنئة أشادت من خلالها ببلوغ “الخُضر” هذا الدور. معتبرة أن المنتخب واصل مشواره في المنافسة القارية بثبات، رغم تعادله الأخير أمام منتخب النيجر دون أهداف.

وتأتي هذه الإشادة من أعلى هيئة كروية في القارة لتؤكد مكانة الجزائر ضمن المنتخبات المرشحة للمنافسة بقوة على لقب هذه النسخة. خصوصا في ظل الأداء الدفاعي الصلب الذي أظهره الفريق، وعدم تلقيه أي هدف منذ بداية البطولة.

وسيكون المنتخب الوطني المحلي على موعد مع مواجهة قوية في الدور ربع النهائي. في انتظار تحديد هوية المنافس القادم، حيث يطمح أشبال المدرب مجيد بوقرة لمواصلة المشوار وبلوغ أدوار متقدمة.