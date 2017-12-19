الكامب نو.. الوجهة المُفضلة للاعبي سوسطارة

فضل العديد من لاعبي فريق إتحاد العاصمة السفر إلى إسبانيا وبالضبط إلى مدينة برشلونة من أجل قضاء عطلتهم الشتوية.

ونشر مُدافع الفريق الأسود والأحمر “رضوان شيريفي” صورة له داخل ملعب “الكامب نو” وهو يُتابع لقاء البارصا وضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.

وسار الثُنائي “أسامة شيتة” و”إلياس يعيش” على نفس نهج زميلهم عندما نشر صُورهما على “الإنستغرام” وهما بصدد مُشاهدة نفس اللقاء.

وظهر المُهاجمين “فوزي يايا” و”مزيان” في صورة أخرى يُشاهدان فوز الأسطورة الأرجنتينية “ميسي” وزملائه برباعية كاملة دون رد على ديبورتيفو لاكورونيا.