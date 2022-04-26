الكاميرونيون رفقة الفرنسيون يشنّون حملة شرسة ضد بلماضي

تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي حملة شرسة من طرف الكاميرونين و الفرنسيين بعد تصريحاته الجريئة ضد صاحب الفضيحة التحكيمية غاساما.

وتهجّم الحكم الفرنسي الأسبق توني شابرون على بلماضي خلال تدخله على قناة “كنال بلوس” الفرنسية حينما قال أمس “بلماضي قال أشياء خطيرة. أنا غاضب من مثل هذه التصريحات. الأبطال يبحثون عن الحلول”.

كما سبقه اللاعب السابق لمنتخب الكاميرون باتريك مبوما خلال نزوله ضيفا على نفس القناة. واستفز الكوتش بلماضي الذي طالبه بتقبل الإقصاء.

وسبق للإتحاد الكاميروني أن أصدر بيانا بعد التصريح الإستثنائي لمهندس التتويج بـ “كان” 2019.

ويبدو أن إيتو وأتباعه لم يتجرّعوا الكلام القوي الذي قاله بلماضي في حق غاساما رغم أنّه لم يذكر ولا مسؤول كاميروني.

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