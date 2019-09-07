الكاميروني صامويل إيتو يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو، إعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على صعيد الأندية التي لعب بها وعلى مستوى منتخب بلده.

وكتب إيتو، عبر حسابه الخاص على موقع “انستغرام”: “النهاية، إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرا لكم جميعا مع حبي الكبير لكم”.

وانطلقت مسيرة المهاجم الكاميروني، عند تخرجه من أكاديمية نادي ريال مدريد، لينتقل بعدها إلى ريال مايوركا، ومنه إلى نادي برشلونة.

ولعب ايتو، 118 مباراة دولية، سجل خلالها 56 هدفا، وساهم في تتويج بلده الكاميرون، بكأس أمم إفريقيا سنتي 2000 و2002، وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي أربع مرات.

وجاء اعتزال صامويل ايتو، لميادين كرة القدم، في عمر يناهز الـ38 عاما، بعد مشوار حافل بالألقاب الإفريقية منها والأوربية.