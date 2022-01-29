الكاميرون أول المتأهلين للمربع الذهبي بعد الفوز أمام غامبيا

قطع المنتخب الكاميروني أمسية اليوم السبت تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز أمام منتخب غامبيا بنتيجة 2-0 بملعب جابوما.

وسجل المنتخب الكاميروني الهدف الاول في الدقيقة الـ50 عن طريق اللاعب توكو إيكامبي، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدق الثاني فى الدقيقة 57 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الكاميرون 2 – 0.

ويواجه المنتخب الكاميروني في المربع الذهبي الفائز من مباراة الغد التي ستجمع المنتخب المغربي أمام نظيره المصري.