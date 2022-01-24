الكاميرون تبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا

بلغ مُنتخب الكاميرون سهرة اليوم الإثنين الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تأهل منافس الخضر في الدور الفاصل المؤهل للمونديال جاء عقب الفوز على جزر القمر بهدفين لهدف.

وجرى لقاء الدور ثمن النهائي بالملعب الأولمبي لياوندي، حيث سجل ثنائية الكاميرون، كارل توكو ايكامبي، في الدقيقة ال29 وكذا فينسيت أبو بكر في الدقيقة ال70.

هذا بينما سجل يوسف مشنغاما هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة ال81، كما طرد الحكم لاعب جزر القمر نجيم عبدو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال7.

وسيواجه المنتخب الكاميروني في الدور ربع النهائي من الكان مُنتخب غامبيا.