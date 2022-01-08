الكاميرون تستعرض برنامج افتتاح الطبعة الـ33 من الكان

كشفت الهيئة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2021، عن برنامج افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة غدا الأحد بالكاميرون.

كما سيكون حفل الافتتاح بالملعب الأولمبي، الذي سيفتح أبوابه انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، لاستقبال الجماهير، والرسميين.

وسيلقي كل من رئيس الكاف باتريس موتسيبي، ورئيس دولة الكاميرون، كلمة افتتاحية على الساعة الثالثة والربع.

ومن المقرر أن تتطلق المباراة الافتتاحية لهذه الكان، والتي ستجمع منتخب الكاميرون، ببوركينا فاسو، على تمام الساعة الخامسة.

طالع أيضا:

وأعلن الخميس التلفزيون الجزائري العمومي عن بث جميع مباريات المنتخب الوطني الجزائري في الكان.

الصفحة الرسمية للتلفزيون العمومي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نشرت بيانا رسميا قالت فيه.

“تضمن المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بث جميع مباريات المنتخب الوطني في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون”.

كما أضاف البيان:”هذا بالإضافة إلى حفلي ومباراتي الافتتاح والنهائي من المنافسة القارية”.

كشف المكلّف بالإعلام في خلية “الفاف” صالح عبود باي عن التفاصيل الصغيرة التي يعتمد عليها جمال بلماضي في مشواره التدريبي خاصة في المعسكر التدريبي بقطر.

وقال عبود في تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم “بلماضي يسكن قرابة المعسكر المتواجدون فيه بقطر. تصوّروا أن بلماضي لو حبذ التنقل إلى منزله سيأخذ من الوقت فقط خمسة دقائق فقط”.

وأضاف “بلماضي فضل البقاء في المعسكر ومواصلة طريقة عمله على قدم وسق”.

كما ختم عبود “هذه هي أسباب نجاح بلماضي”.

وتطرّق إلى تفاجأ المدرب المغربي عبد السلام وادو عن السياسة التي يعتمد عليها بلماضي ولاعبيه عندما قال “كان لي حديث مع وادو، أبدى تفاجأه الكبير و التضامن بين بلماضي ولاعبيه. استغرب لعدم طرح أي مشكل في بيت الخضر لا مشكل علاوات ولا مشكل أمور مادية حتى لو كانت نقائص”.