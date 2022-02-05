الكاميرون تفتك المركز الثالث في كأس افريقيا

تمكن منتخب الكاميرون من إفتكاك المركز الثالث على حساب بوركينافاسو بعد الفوز عن طريق ضربات الجزاء بملعب “أهيدجو”.

وحسم الكاميرونيون مركز “البوديوم” لصالحهم على حساب الخيول بعد تألق الحارس أندي في التصدي لضربة جزاء.

وعرف اللقاء تألق قائد المنتخب الكاميروني فينسنت اللذي سجّل ثنائية في المباراة، بعد ان تمكّن زميله باهوكين من تسجيل الهدف الأول.

كما كان منتخب بوركينافاسو متقدما في النتيجة بثلاثية كاملة من قبل كل من باغو وأونانا واتارا. لكنه ضيع الفوز بطريقة ساذجة.

وتعد هذه المباراة الترتيبية نسخة عن مباراة الافتتاح بعدما تقابل المنتخبان في مستهل البطولة.