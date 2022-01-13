الكاميرون تهزم إثيوبيا وتبلغ ثمن نهائي الكان

تأهل مُنتخب الكاميرون أمسية اليوم الخميس للدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

وجاء تأهل مُنتخب الكاميرون بعد الفوز أمام إثيوبيا في لقاء الجولة الثانية من المجموعة A برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

ووصل مُنتخب الكاميرون للنقطة السادسة في صدارة المجموعة وبفارق 3 أهداف عن صاحب الوصافة مُنتخب الرأس الأخضر.

وسجل رباعية الكاميرون كارل توكو إكامبي وفينسنت أبوبكر في الدقائق ال8 وال67 بالنسبة للأول وال53 وال55 بالنسبة للثاني بينما وقع داوا هوتيسا هدف إثيوبيا الوحيد.