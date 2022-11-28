الكاميرون تُفند اشاعة طرد الحارس أونانا من المونديال !

فند الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بصفة رسمية طرد حارس مرماه، أندري أونانا، من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث أصدر الاتحاد الكاميروني سهرة اليوم الإثنين بيانا رسميا كشف فيه مُعاقبة، أونانا، بشكل مؤقت لأسباب تأديبية.

وبهذا القرار سيكون حارس مرمى فريق انتر ميلان الايطالي مُتاحا للمُشاركة أمام البرازيل في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لدور المجموعات.

وذكر بيان الاتحادية الكاميرونية أن الأخيرة تدعم المُدرب، ريغوبير سونغ، في كل قراراته للحفاظ على تلاحم المجموعة والانضباط.