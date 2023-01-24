الكاميرون تُودع الشان من الدور الأول وتأهل النيجر

ودع سهرة اليوم الثلاثاء مُنتخب الكاميرون منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر من الدور الأول.

وذلك بعد الخسارة أمام النيجر بهدف يتيم دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الـ5 لدور المجموعات.

وعقب خسارة ملعب ميلود هدفي بوهران التي كانت بحضور رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، احتل مُنتخب الكاميرون المركز الثاني بـ3 نقاط.

بينما احتل مُنتخب النيجر المركز الأول بـ4 نقاط ليواجه مُنتخب غانا في مواجهة الدور ربع النهائي.

وجاء مُنتخب كونغو برازافيل في المركز الثالث والأخير في المجموعة بـنقطة واحدة.