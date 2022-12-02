الكاميرون تُودع المونديال.. وسويسرا تُرافق البرازيل لثمن النهائي

تعرض سهرة اليوم الجمعة مُنتخب الكاميرون للاقصاء من دور المجموعات في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

وجاء اقصاء الكاميرون رغم الفوز أمام البرازيل في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة السابعة التي جرت بملعب لوسيل بهدف دون رد.

وسجل، فينسنت أبوبكر، الهدف الوحيد للأسود غير المروضة في الدقيقة الـ90+2 ليُطرد بالبطاقة الحمراء بعد نزعه القميص وتلقيه بطاقتين صفراوتين.

هذا بينما رافقت سويسرا منتخب البرازيل للدور ثمن النهائي بعد الفوز أمام صربيا بثلاثية لهدفين في اللقاء الثاني من الجولة الثالثة لذات المجموعة بملعب 974.

سجل ثلاثية سويسرا، شيردان شاكيري، بريل إيمبولو، وريمو فريلير في الدقائق الـ20، الـ44 والـ48.

بينما سجل لصربيا، الكسندر ميتروفيتش، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين الـ26 والـ35.

ترتيب المجموعة:

1/ البرازيل 6 نقاط.

2/ سويسرا 6 نقاط.

3/ الكاميرون 4 نقاط.

4/ صربيا 1 نقاط.

مباريات ثمن النهائي:

البرازيل / كوريا الجنوبية.

البرتغال / سويسرا.