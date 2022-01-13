الكاميرون: طريق دوالا-ياوندي..المسلك السهل نحو المـ.وت!؟

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وكشف سفير الجزائر الكاميرون بومدين ماحي عن تفاصيل الاعتداء على الوفد الصحفي الذي تواجد في دوالا، من طرف عصابة من الكاميرون.

وقال ماحي في الندوة الصحفية التي عقدها بالكاميرون اليوم “أول خطوة قمت بها هي الاتصال بالسلطات الكاميرونية للتكفل بالوفد الصحفي. و الكشف عن المتورطين في الحادثة”.

ووصف بومدين ماحي الحادثة بـ “الفعل المعزول”. كما أكد أن الحادثة لا تدلّ على ثقافة الكاميرونين والأمن في دوالا، وقال “قمنا بالتكفّل بالصحافين. و طلبنا الحماية لكل جزائري متواجد في الكاميرون. اسماعيل امقران في صحة جيّدة هو وزملائه”.

وأضاف عن أوامر وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج “عمارة طلب منا التكفّل بالوفد الصحفي، أؤكد أنّه تلقى ضمانات من الكاميرونيين لحماية الوفد الجزائري”.

كما أكّد سفير الجزائر لدى الكاميرون بومدين ماحي الذي عقد ندوة صحفية بدوالا الكاميرونية، أن بعض الأطراف تريد استغلال “الحادث المعزول”.

في حين كشف بومدين ماحي أن هناك بعض الأطراف تريد استغلال الحادثة “هناك أطراف حاولت استغلال حادثة الاعتداء باستعمال الجزائر لضرب مصداقية البلد في تنظيم كأس افريقيا”.

كما أضاف “الكاميرون نجحت في رفع تحدي تنظيم الكان وهناك تحديات أخرى ستعمل على بلوغها”.

إلى جانب ذلك. قال بومدين ماحي “السلطات في البلد المنظم كانت متعاونة. وشدّدت على فرض الحماية للوفد الجزائري”.