الكاميرون يتأهل إلى الدور الثاني أمام غامبيا في سيناريو هيتشكوكي

حسم منتخب الكاميرون التأهل على حساب غامبيا بملعب السلام إلى الدور الثاني من منافسة كاس امم افريقيا.

و تأهل منتخب “الأسود غير مروضة” إلى الدور الثاني وسط سيناريو هيتشكوكي بمعنى الكلمة، بالنظر إلى الحصيلة التهديفية التي سجلت في اخر اشواط المباراة.

كما سجل الأهداف الثلاثة من الجانب الكاميروني كل من إيكامبي وغوميز في مرماه إلى جانب كريتوفر ووه، في ما سجل ثنائية غامبيا كل من جالو وكولي.

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