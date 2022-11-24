الكاميرون ينهزم في أولى مبارياته في مونديال قطر 

أنهى منتخب الكاميرون مباراة، اليوم الخميس، التي جمعته بمنتخب سويسرا بخسارة بهدف مقابل صفر و التي جرت بملعب “الجنوب” بمدينة الوكرة.

وعرفت المباراة تسجيل هدف الفوز من إمضاء المهاجم السويسري إمبولو صاحب الأصول الكاميرونية، وهو الذي ولد بمدينة ياوندي الكاميرونية.

وقدم منتخب الكاميرون أداءً جيّدا في الشوط الأول، قبل أن ينهار لاعبوه بدنيا في الشوط الثاني. وهي الفرصة التي استغلها رفقاء المهاجم تشاكا في الحفاظ على نفس النتيجة.

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