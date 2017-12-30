الكبار يعبرون الدور 32 لكأس الجمهورية بنجاح

تأهلت أمسية اليوم السبت أغلبُ الفرق الناشطة في الرابطة المُحترفة الأولى والثانية إلى الدور 16 من مُنافسة كأس الجمهورية.

حيث حسم فريق “إتحاد بسكرة” القمة ضد ضيفه “شبيبة سكيكدة” بثلاثية دون رد فيما حقق الفريق الصغير “مولودية البيض” المُفاجأة.

بإقصائه لضيفه “إتحاد عنابة” بهدف يتيم، وتأهل “نجم مقرة” على حساب الضيف “إتحاد خنشلة” بنفس النتيجة.

وفي أبرز مُفاجأت اليوم تعرض “سريع غليزان” للإقصاء على يد ضيفه “نجم التلاغمة” بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل بهدفين لهدفين.

وتأهلت “مولودية سعيدة” على حساب الضيف “رائد القبة” برباعية نظيفة فيما عادت “شبيبة الساورة” بالتأهل من بلعباس ضد “سريع المحمدية” بثنائية لهدف.

وحققت “جمعية وهران” التأهل على حساب “الملعب الإفريقي السطايفي” بثنائية نظيفة فيما خطف “شباب بلوزداد” ورقة المرور بفوزه بثلاثية على “أمل غريس”.