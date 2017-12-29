الكبار يعبرون بسهولة.. و”السياسي” يحسم قمة الدور 32 لكأس الجمهورية

تأهلت أغلبُ الفرق الناشطة في الرابطة المُحترفة الأولى والثانية اليوم الجمعة إلى الدور 16 من مُنافسة كأس الجمهورية.

حيث عبر “شباب قسنطينة” مُتصدر البطولة بعد أن قلب تأخره ضد “النصرية” بهدف إلى فوز بثنائية “بلخير” و”زرارة” في الربع الساعة الأخير.

وعاد “نادي بارادو” من العلمة بورقة التأهل بعد فوزه الكبير بثلاثية “بن عياد”، “نعيجي” و”بوزوق” ضد الفريق المحلي.

وحسم “أمل عين مليلة” قمة الشرق ضد ضيفه “شباب أهلي برج بوعريريج” بهدف دون رد ليخطف تأشيرة المرور.

وحققت “مولودية بجاية” التأهل بثلاثية لهدف على المُضيف “نجم القليعة”.

فيما خطف “إتحاد البليدة” التأهل ضد “شباب عين تموشنت” بضربات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي.

وتأهل “دفاع تاجنانت” بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه “شباب العامرية”.

فيما مرّ “نجم البسباس” من أمام “الأمل الرياضي السوفي” بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وعاد “شباب الدار البيضاء” بالتأهل من تبسة أمام “شباب بوجلبانة” بهدفين لهدف، وفاز “الوفاق السطايفي” بثنائية نظيفة ضد الضيف “مشعل حاسي مسعود”.

وسقط فريق “جمعية سطاوالي” بهدفين دون رد ضد الضيف “أولمبي المدية” ليعبر الأخير.

بينما تأهل “إتحاد بلعباس” بصعوبة بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل السلبي ضد ضيفه “هلال شلغوم العيد”.