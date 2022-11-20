الكبيسي ونجم الـBTS يغنّيان “حالمون” في حفل مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم “قطر 2022″، المقرر اليوم الأحد على ملعب “البيت”. والذي سيسبق المباراة الأولى في البطولة بين قطر والإكوادور. كما أكد “فيفا” في بيان إعلامي، أن المطرب القطري فهد الكبيسي والمطرب الكوري الجنوبي جونجكوك سيغنيان أغنية “حالمون”.

وينطلق حفل الافتتاح في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد على ملعب “البيت” ويستمر لحدود 30 دقيقة. وأشار “فيفا” إلى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية. والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

ويشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات، يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية. بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

وسيتواجد أيضا سفير كأس العالم غانم المفتاح والفنانة القطرية دانا. حيث أعلنت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، عن افتتاح كأس العالم “مونديال”، اليوم الأحد، بتلاوة قرآنية للقارئ غانم المفتاح. كما أشارت مريم آل ثاني، إلى أن القارئ غانم المفتاح مصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.

في حين، كتبت بتغريدة لها قالت، مريم آل ثاني:”البطل غانم المفتاح يفتتح حفل افتتاح كأس العالم بآيات عطرة من القرآن الكريم”. “شكرا قطر وطن العلا والشموخ..بارك الله لنا في هذه البطولة وكفانا الله شر من أراد بنا سوءا”.

كما أكد، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن افتتاح كأس العالم، سيكون بآيات من القرآن الكريم يقرأها البطل غانم المفتاح.